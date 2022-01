Benevento | positivo al Covid ma era al lavoro nel proprio bar | scatta la denuncia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di controllo mirate alla verifica dell’esatta osservanza delle vigenti norme in materia di prevenzione, contrasto e contenimento del virus– 19, eseguite dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dinelle attività commerciali del capoluogo sannita, è stato trovato il titolare di un bar alnonostante la positività al virus. Per l’uomo èta lapenale per inottemperanza ad un ordine legittimamente dato dall’autorità sanitaria per contenere una pandemia. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di, all’atto dell’accesso presso l’attività commerciale, hanno notato l’uomo dirigersi repentinamente verso la toilette, chiudendosi nella stessa e cercando di sottrarsi al ...