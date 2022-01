(Di venerdì 28 gennaio 2022) La vita di Kazim Gurbuz , maestro di yoga di 97 anni nato nel villaggio di Sahinaga, in Turchia, è lo spunto da cui inizia il racconto del quarto capitolo di 'BG4SDGs - Time To Change', il...

Advertising

leggoit : Benessere e longevità al centro del progetto fotografico di Banca Generali e Stefano Guindani - zazoomblog : Salute benessere e longevità al centro dell’obiettivo di BG4SDGs – Time To Change - #Salute #benessere #longevità… - telodogratis : Salute, benessere e longevità al centro dell’obiettivo di BG4SDGs – Time To Change - CorriereUmbria : Salute, benessere e longevità al centro dell’obiettivo di Stefano Guindani. Il progetto fotografico con Banca Gener… - agenzia_nova : Salute, benessere e longevità al centro del progetto fotografico di @BancaGenerali e @STEFANOGUINDANI -

Ultime Notizie dalla rete : Benessere longevità

Il Dubbio

'Oggi, come mai prima d'ora, è fondamentale scegliere uno stile di vita e un'alimentazione che ci permettano di perseguire unfisico e psichico riuscendo allo stesso tempo a preservare le ...Read More Ambiente Salute,al centro dell'obiettivo di BG4SDGs " Time To Change 27 Gennaio 2022 Ogni mattina, Kazim Gürbüz si sveglia all'alba per iniziare la giornata con una ...