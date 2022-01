Belloni, la diplomatica che guida gli 007 Il Pd: in campo anche Cartabia e Severino (Di sabato 29 gennaio 2022) Di Elisabetta Belloni, una vita alla Farnesina, si parla da diversi giorni: prima come possibile successore di Mario Draghi a Palazzo Chigi, poi comepresidente della repubblica. Sarebbe la prima donna in entrambe le cariche. Per lei, nata a Roma nel 1958, vedova di un collega ambasciatore scomparso nel 2017 (Giorgio Giacomelli), liceo al Massimo (l’istituto gesuita frequentato anche da Draghi) e laurea in scienze politiche alla Luiss, non sarebbe una novità: è già stata la priam donna capo di gabinetto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 29 gennaio 2022) Di Elisabetta, una vita alla Farnesina, si parla da diversi giorni: prima come possibile successore di Mario Draghi a Palazzo Chigi, poi comepresidente della repubblica. Sarebbe la prima donna in entrambe le cariche. Per lei, nata a Roma nel 1958, vedova di un collega ambasciatore scomparso nel 2017 (Giorgio Giacomelli), liceo al Massimo (l’istituto gesuita frequentatoda Draghi) e laurea in scienze politiche alla Luiss, non sarebbe una novità: è già stata la priam donna capo di gabinetto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

elio_vito : @SimoneAlliva Chi dirige i Servizi Segreti in Italia per legge è il Presidente del Consiglio, non Belloni, che è un… - petergomezblog : Elisabetta Belloni e il suo pensiero su donne e carriera diplomatica - fanpage : #Quirinale, il nome di Elisabetta Belloni torna a farsi strada tra le ipotesi di elezione del… - JohSogos : RT @PerezSilvina: #Belloni non proviene dai servizi, bensì da una straordinaria carriera diplomatica, con esperienza da vendere nel risolve… - SignorAldo : RT @PerezSilvina: #Belloni non proviene dai servizi, bensì da una straordinaria carriera diplomatica, con esperienza da vendere nel risolve… -