Bayern | Gnabry il colore delle unghie per un motivo

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Gnabry

ItaSportPress

Commenta per primo IlMonaco prova a blindare Serge: come riporta Bild , contatti avviati per il rinnovo del fantasista tedesco, il cui contratto scade nel 2023.... 45' Modeste, 70' Asano RB Lipsia - Wolfsburg 2 - 0 76' Orban, 84' Gvardiol Herta -Monaco 1 - 4 25' Tolisso, 45' Mueller, 75' Sané, 79', 80' Ekkelenkamp Classifica Bundesliga...Serge Gnabry, esterno offensivo tedesco del Bayern, si è unito ad una campagna di sensibilizzazione molto importante ...Nell’ultima vittoria del Bayern Monaco contro l'Hertha Berlino, l’esterno tedesco Serge Gnabry non solo ha segnato l’ultimo gol della sua squadra ma si è fatto notare anche per il colore delle sue ...