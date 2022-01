Basket, Serie A 2021-2022: successo clamoroso di Varese nel recupero della 13ma giornata, Trento sconfitta 84-90 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Varese si impone per 84-90 sui padroni di casa di Trento alla BLM Group Arena nel recupero della tredicesima giornata di Serie A. I lombardi siglano un successo del tutto inatteso alla vigilia rifilando la terza sconfitta in quattro match agli uomini di “Lele” Molin. Avvio arrembante dei trentini che dopo essersi portati sul punteggio di 11-4 nel primo tempo subiscono il parziale di 10-0 ad opera di Keene e Caruso. Flaccadori prova a dare la scossa ai suoi ma i varesotti rimangono agganciati controbattendo punto su punto fino alla sirena di metà frazione che manda le squadre negli spogliatoi in perfetta parità (42-42). Dal tunnel esce meglio Trento che piazza un 6-0 in apertura con Williams, Saunders e Mezzanotte, poi ci pensano Beane ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022)si impone per 84-90 sui padroni di casa dialla BLM Group Arena neltredicesimadiA. I lombardi siglano undel tutto inatteso alla vigilia rifilando la terzain quattro match agli uomini di “Lele” Molin. Avvio arrembante dei trentini che dopo essersi portati sul punteggio di 11-4 nel primo tempo subiscono il parziale di 10-0 ad opera di Keene e Caruso. Flaccadori prova a dare la scossa ai suoi ma i varesotti rimangono agganciati controbattendo punto su punto fino alla sirena di metà frazione che manda le squadre negli spogliatoi in perfetta parità (42-42). Dal tunnel esce meglioche piazza un 6-0 in apertura con Williams, Saunders e Mezzanotte, poi ci pensano Beane ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Trento-Varese 66-70 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Varese #66-70 #Serie - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: @discoveryplusIT Il colpo esterno di @PallVarese firmato da Marcus Keene, 31 punti - Eurosport_IT : @discoveryplusIT Il colpo esterno di @PallVarese firmato da Marcus Keene, 31 punti - zazoomblog : LIVE – Trento-Varese 66-70 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Varese #66-70 #Serie - Gazzetta_it : #LBASerieA Kreese spegne Trento: Varese non è più sola a fondo classifica -