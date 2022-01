Basket | Serie A 2021-2022 | la Virtus Bologna attende Cremona | Milano ospita la Fortitudo Bologna Brescia cerca la sesta vittoria consecutiva

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Scende in campo nel fine settimana laA di, per la diciottesima giornata (la terza di ritorno). Per il momento non sono previsti rinvii causa COVID (al netto del recupero del 15^ turno tra Treviso e Trieste di questa sera, posticipato su decisione della Lega). Andiamo a scoprire quindi quali sfide ci attendono in questo weekend di grandeitaliano. Ad aprire il programma sarà la, che nell’anticipo del sabato sera (inizio alle ore 20:00)la Vanoli. I bianconeri vogliono provare a superare in vetta alla classifica l’antagonista Olimpia(entrambe le squadre sono a quota 26 punti, con i meneghini che però devono recuperare il turno saltato domenica scorsa ...

Due rinforzi per l'Happy Casa Brindisi impegnata nel girone di ritorno del campionato diA e per la final eight di coppa Italia di. Alessandro Gentile, proveniente da Varese, è uno dei giocatori di riferimento della pallacanestro italiana. Ingaggiato anche il giovane cestista ...Dopo l'addio a Jeremy Pargo, il Napoliriparte dall'esperienza dell'esterno, protagonista per anni in massima. 'La Gevi Napolicomunica di aver ingaggiato il playmaker Luca Vitali.Scende in campo nel fine settimana la Serie A di basket, per la diciottesima giornata (la terza di ritorno). Per il momento non sono previsti rinvii causa COVID (al netto del recupero del 15^ turno tr ...Nella tarda mattinata di venerdì 28 gennaio la Novipiù J Basket Monferrato ha comunicato che "in seguito alle positività emerse all’interno del gruppo squadra nel corso dei controlli effettuati, la pa ...