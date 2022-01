Basket, Nba 2021/2022: i Lakers crollano contro Philadelphia, bene Golden State (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuova notte italiana di Nba 2021/2022 e nuove emozioni per gli appassionati, con due match ricchi di spettacolo e vari canestri memorabili. Sconfitta dei Los Angeles Lakers per mano dei Philadelphia 76ers, presso il Wells Fargo Center, per 105-87. Netta resa di Davis e compagni, orfani dell’infortunato LeBron James, sopraffatti dall’efficacia degli schemi con Harris ed Embiid, straripanti dal punto di vista fisico e determinanti in termini numerici; 49 punti in due e confronto mai in discussione. I Lakers hanno tentato di aggrapparsi al talento di Davis, ma invano, seppur il fenomenale cestista statunitense si sia affermato come top scorer grazie a 31 punti personali. No LeBron, no party per la compagine di Los Angeles. Vittoria mai in discussione anche per i Golden ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuova notte italiana di Nbae nuove emozioni per gli appassionati, con due match ricchi di spettacolo e vari canestri memorabili. Sconfitta dei Los Angelesper mano dei76ers, presso il Wells Fargo Center, per 105-87. Netta resa di Davis e compagni, orfani dell’infortunato LeBron James, sopraffatti dall’efficacia degli schemi con Harris ed Embiid, straripanti dal punto di vista fisico e determinanti in termini numerici; 49 punti in due e confronto mai in discussione. Ihanno tentato di aggrapparsi al talento di Davis, ma invano, seppur il fenomenale cestista statunitense si sia affermato come top scorer grazie a 31 punti personali. No LeBron, no party per la compagine di Los Angeles. Vittoria mai in discussione anche per i...

