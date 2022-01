Basket, Eurolega 2022: Milano non brilla, ma fa il suo. L’Olimpia supera al Forum lo Zalgiris (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Olimpia Milano doveva vincere e centra l’obiettivo nella sfida casalinga contro lo Zalgiris Kaunas. La squadra di Messina si impone per 65-58 al termine di una partita certamente non entusiasmante, ma nella quale contava soprattutto il risultato. E’ il successo numero quattordici per Milano, che si conferma al terzo posto in classifica in solitaria. Lo Zalgiris continua a rimandare il primo successo in trasferta e resta in ultima posizione. Troy Daniels e Devon Hall sono i migliori marcatori di Milano con 12 punti entrambi, ma sono come sempre il Chacho Rodriguez (10 punti) e Kyle Hines (6 punti e 6 rimbalzi) a dare la scossa decisiva. Lo Zalgiris gioca una partita eroica, viste tutte le assenze tra positivi al Covid ed infortunati, e ai lituani non bastano i 13 ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022)doveva vincere e centra l’obiettivo nella sfida casalinga contro loKaunas. La squadra di Messina si impone per 65-58 al termine di una partita certamente non entusiasmante, ma nella quale contava soprattutto il risultato. E’ il successo numero quattordici per, che si conferma al terzo posto in classifica in solitaria. Locontinua a rimandare il primo successo in trasferta e resta in ultima posizione. Troy Daniels e Devon Hall sono i migliori marcatori dicon 12 punti entrambi, ma sono come sempre il Chacho Rodriguez (10 punti) e Kyle Hines (6 punti e 6 rimbalzi) a dare la scossa decisiva. Logioca una partita eroica, viste tutte le assenze tra positivi al Covid ed infortunati, e ai lituani non bastano i 13 ...

