Basket | Alessandro Gentile nuovo acquisto dell’Happy Casa Brindisi

(Di venerdì 28 gennaio 2022)è ildella Happy. Il cestista classe ’92 ha sottoscritto un contratto fino al termite della stagione e vestirà la canotta numero 5., nel corso della sua carriera ha conquistato titoli in Italia e in Europa: con l’Olimpia Milano due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa. Con l’Hapoel Jerusalem il campionato israeliano. Con la Nazionale Italiana ha inoltre disputato la Coppa del Mondo nel 2019 e due edizioni Euronel 2015 e 2013. Durante la conferenza stampa il giocatore ha dichiarato: “Sono felice di essere a, rappresentare una squadra del Sud è sicuramente un valore aggiunto“. SportFace.

Due rinforzi per l'Happy Casa Brindisi impegnata nel girone di ritorno del campionato di serie A e per la final eight di coppa Italia diGentile, proveniente da Varese, è uno dei giocatori di riferimento della pallacanestro italiana. Ingaggiato anche il giovane cestista belga Maxime De Zeeuw.... è una buona squadra con grande qualità, che ha aggiunto un giocatore comeGentile e - ... Quali saranno le chiavi contro la New? "Brindisi è una squadra che può avere pericolosità in ...Alessandro Gentile è il nuovo acquisto della Happy Casa Brindisi. Il cestista classe ’92 ha sottoscritto un contratto fino al termite della stagione e vestirà la canotta numero 5. Gentile, nel corso ...Nel corso degli anni ha accumulato esperienza nel basket europeo in Belgio (dal 2004 al 2014), Repubblica Ceca vincendo il titolo nazionale con Nymburk, Germania (Oldenburg 2016-18) e Spagna (Obradoir ...