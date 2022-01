Barù e Soleil sempre più vicini: è ‘alchimia artistica’ o c’è dell’altro? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Barù e Soleil sono quanto mai vicini tra di loro, ma cosa c’è realmente? L’influencer sostiene di aver trovato un buon amico, ma Barù è dello stesso avviso? Quando Alex Belli e Soleil Sorge hanno provato a spiegare il loro rapporto fatto di evidenti gesti d’affetto che vanno oltre un’amicizia, hanno parlato di ‘alchimia artistica’ L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022)sono quanto maitra di loro, ma cosa c’è realmente? L’influencer sostiene di aver trovato un buon amico, maè dello stesso avviso? Quando Alex Belli eSorge hanno provato a spiegare il loro rapporto fatto di evidenti gesti d’affetto che vanno oltre un’amicizia, hanno parlato diL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

19_S_99 : Jessica difende SEMPRE Soleil anche contro le altre ma che ottiene in cambio? Soleil che ride alle “battute” di Bar… - _Miss_Marple : RT @loutomli__: Vi vedo indignati per le battute di Barù, ma quando questo le rivolgeva a Soleil era tutto un:'GRANDE BARÙ, VOCE DELLA VERI… - oltrelaltamarea : RT @Liberamenteses3: Ieri avete offeso Soleil e baru per questa affermazione intercorrendo e cancellando frasi che c’erano nel mezzo sottol… - St1cazz_ : Cambiato totalmente idea su Barù. Sempre più offensivo. Passa le sue giornate insieme a Soleil a sputtanare chiunqu… - Liberamenteses3 : Ieri avete offeso Soleil e baru per questa affermazione intercorrendo e cancellando frasi che c’erano nel mezzo sot… -