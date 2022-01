BARILLA rivela la sua nuova immagine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Oggi quel principio e diventato il modo di fare business di: "Buono per Te, Buono per il Pianeta", uno slogan che esprime l'impegno quotidiano di oltre 8.000 persone che lavorano per l'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BARILLA rivela

Comunicati-Stampa.net

Con la nuova visual identity,rimuove la finestra in plastica dalla confezione della celebre gammaClassica, riducendo significativamente l'uso di questo materiale in diversi paesi in ...Oltre la metà degli intervistati (53,5%)di non essere intenzionata a comperare da aziende ... Read More Ambiente Nasce l'agriBoscoper scoprire cosa c'è dietro un biscotto 19 Novembre ...Come rivela La Gazzetta dello Sport, Antonino Barillà potrebbe dire addio al Monza. Il giocatore potrebbe finire fuori dalla lista over che.