Bambino di 10 anni trovato morto in una valigia: è stato ucciso a coltellate. Si cerca la madre che ha fatto perdere le sue tracce (Di venerdì 28 gennaio 2022) Orrore e sgomento in una banlieue di Parigi, dove un Bambino è stato ucciso a coltellate, forse dalla madre, che ora ha fatto perdere le sue tracce – ed è ricercata dalla polizia – nella zona in cui è stato ritrovato il cadavere del piccolo, chiuso in una valigia. Si temeva il peggio già da mercoledì sera, dopo la scomparsa del Bambino di 10 anni a Ferrières-en-Brie, un comune storico che sorge fra la Senna e la Marna. Il piccolo cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio di giovedì 27 gennaio in una valigia, gettata in un deposito di cassonetti per l’immondizia. L’attenzione di soccorritori e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Orrore e sgomento in una banlieue di Parigi, dove un, forse dalla, che ora hale sue– ed è rita dalla polizia – nella zona in cui èriil cadavere del piccolo, chiuso in una. Si temeva il peggio già da mercoledì sera, dopo la scomparsa deldi 10a Ferrières-en-Brie, un comune storico che sorge fra la Senna e la Marna. Il piccolo cadavere èrinel pomeriggio di giovedì 27 gennaio in una, gettata in un deposito di cassonetti per l’immondizia. L’attenzione di soccorritori e ...

