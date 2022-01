“Avevo deciso di stare lontana dal lavoro” | racconta tutto alle telecamere

(Di venerdì 28 gennaio 2022) , durante l’intervista a Verissimo. Un doppio appuntamento imperdibile, quello con Verissimo. Da questa edizione, infatti, il talk show condotto da Silvia Toffanin va in onda per due volte alla settimana, di sabato e di domenica pomeriggio. Tantissime interviste inedite, durante le quali i personaggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Cabbot_ : sul nostro manuale e avevo condiviso il mio tema con la mia compagna. Le ho anche mostrato le pagine del libro con… - Frances46607312 : RT @GiaGianmarco: Basilea, fucina di talenti - THREAD Mi sono imbattuto nella storia recente del Basilea e avevo rimosso alcuni giocatori… - NoahM21366026 : RT @GiaGianmarco: Basilea, fucina di talenti - THREAD Mi sono imbattuto nella storia recente del Basilea e avevo rimosso alcuni giocatori… - ldv_ldv : Dopo l'Epifania ho deciso di annotare le cose da fare in questo mese, prima che ne subentrassero di nuove. Ho svolt… - guidotraf : RT @GiaGianmarco: Basilea, fucina di talenti - THREAD Mi sono imbattuto nella storia recente del Basilea e avevo rimosso alcuni giocatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Avevo deciso

SoloGossip.it

... in svariati articoli, diverse inesattezze sul mio conto ed ho quindidi fare chiarezza, ... "Come ogni cittadino di questa città(ed ho) una famiglia, i miei legami non sono segreti, ed ...Quanto a Marine Le Pen, "detto che auspicavo un'unione della destra patriottica dietro il ... L'arrivo di Gilbert Collard, eurodeputato che hadi abbandonare Marine Le Pen, e quello sempre ...In attesa che anche l’ultima atleta fuori servizio causa Covid torni arruolabile (nessun sintomo e quarantena senza problemi di salute), finalmente Coach Nino Gagliardi dopo quasi un mese può tornare ...COSENZA – Il sindacato Faisa Confail pone nuovamente l’ attenzione sulla strada che collega la zona di Portapiana e che “ancora risulta inaccessibile per caduta di massi”. “Una problematica alla quale ...