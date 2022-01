“Avete sentito?”. Barù, frecciatina al veleno contro il GF Vip. La regia stacca ma è troppo tardi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Barù, ancora tu. Il food blogger nonché nipote di Costantino della Gherardesca da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha saputo attirare le attenzioni del pubblico. In tanti modi. Il fatto di non avere peli sulla lingua, come si suol dire, può far divertire i telespettatori, ma fra quelle mura la questione è diversa. Prendiamo ad esempio quanto avvenuto nelle ultime ore. La ‘scaramuccia’ tra Jessica Selassié e Barù non è proprio passata inosservata. “Ah, ma che c’è da dire su di te? Che dici cavolate dalla mattina alla sera, che sei volgare ma che cucini bene?”, fa la principessa a Barù. E questo per tutta risposta si rivolge così alla sorella di Lulù e Clarissa: “Io sono volgare? Ma tu ti sei vista allo specchio?”. Così alcune inquiline, stufe di certe battute, si sono ‘organizzate’: “Abbiamo preso la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022), ancora tu. Il food blogger nonché nipote di Costantino della Gherardesca da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha saputo attirare le attenzioni del pubblico. In tanti modi. Il fatto di non avere peli sulla lingua, come si suol dire, può far divertire i telespettatori, ma fra quelle mura la questione è diversa. Prendiamo ad esempio quanto avvenuto nelle ultime ore. La ‘scaramuccia’ tra Jessica Selassié enon è proprio passata inosservata. “Ah, ma che c’è da dire su di te? Che dici cavolate dalla mattina alla sera, che sei volgare ma che cucini bene?”, fa la principessa a. E questo per tutta risposta si rivolge così alla sorella di Lulù e Clarissa: “Io sono volgare? Ma tu ti sei vista allo specchio?”. Così alcune inquiline, stufe di certe battute, si sono ‘organizzate’: “Abbiamo preso la ...

Ultime Notizie dalla rete : Avete sentito Cos'è la dipendenza da stress: tutti i consigli su come fare per uscirne Cos'è la dipendenza da stress I segnali che qualcosa non va a livello psico - fisico Imparare ad ascoltarsi con la meditazione L'importanza della terapia Avete mai sentito qualcuno parlare di quanto funzionasse meglio sotto tensione ? Magari sotto la scadenza, incombente, di qualche consegna? O è capitato a voi stessi di sentirvi così? In alcuni casi ...

Philips 806 OLED: recensione Insomma, se non avete posto per un 55" ma volete comunque un televisore di qualità, questo Philips ... però, c'è una modalità AI molto efficace, e quindi non abbiamo sentito il bisogno di entrare nelle ...

Cobolli Gigli: Vlahovic un affare e Cr7 no, avete sentito Buffon? | Top News Sportevai.it Elisa Isoardi lontana dalla televisione: “E’ dura. Mi sono sentita fragile” Elisa Isoardi fa una confessione sulla sua lontananza dalla tv: "È dura mi sono sentita fragile" Elisa Isoardi manca da tempo dalla televisione, dopo ...

Casellati sprofonda nell'urna, si apre il processo a Salvini La presidente del Senato tradita dai franchi tiratori. E ora nel centrodestra la leadership del leghista è in discussione ...

