Australian Open, Rafael Nadal: “Sono vivo e competitivo: non pensavo di arrivare in finale. Berrettini ha carisma” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rafael Nadal ha sconfitto Matteo Berrettini nella semifinale degli Australian Open 2022. Lo spagnolo si è imposto in quattro set sul cemento di Melbourne, riuscendo così a staccare il biglietto per l’atto conclusivo che giocherà tra due giorni contro il vincente della contesa tra il russo Daniil Medvedev ed il greco Stefanos Tsitsipas. Il mancino di Manacor ha dominato i primi due set, poi il romano ha avuto una reazione nella terza frazione ed ha messo pressione all’iberico nel quarto parziale, ma l’azzurro ha perso un decisivo turno di battuta e l’iberico ha potuto fare festa. Rafael Nadal ha vinto col punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 e domenica 30 gennaio andrà a caccia del 21° Slam della carriera (staccherebbe di una lunghezza Roger Federer e Novak ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022)ha sconfitto Matteonella semidegli2022. Lo spagnolo si è imposto in quattro set sul cemento di Melbourne, riuscendo così a staccare il biglietto per l’atto conclusivo che giocherà tra due giorni contro il vincente della contesa tra il russo Daniil Medvedev ed il greco Stefanos Tsitsipas. Il mancino di Manacor ha dominato i primi due set, poi il romano ha avuto una reazione nella terza frazione ed ha messo pressione all’iberico nel quarto parziale, ma l’azzurro ha perso un decisivo turno di battuta e l’iberico ha potuto fare festa.ha vinto col punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 e domenica 30 gennaio andrà a caccia del 21° Slam della carriera (staccherebbe di una lunghezza Roger Federer e Novak ...

Advertising

Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - CB_Ignoranza : Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Aus… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - ColossoTiAmo__ : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… - _cIarissa_ : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… -