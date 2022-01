Australian Open, Berrettini ko in quattro set e Nadal in finale (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini non ce l’ha fatta. Il numero uno azzurro in semifinale agli Australian Open, primo Slam della stagione, con Rafa Nadal esce sconfitto con onore in quattro set, con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Sarà lo spagnolo a giocare la finale. E’ sfumato quindi in semifinale il sogno Australiano di Berrettini. Il tennista romano, numero 7 del ranking Atp e del seeding, che dopo questo Slam salirà al sesto posto, primo azzurro di sempre in semifinale nel Major Australiano, non è riuscito ad opporsi al mancino di Manacor, sesta testa di serie, vincitore di questo torneo nel 2009 (sconfitto nelle sfide per il titolo invece nel 2012, 2014, 2017 e 2019), cedendo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Matteonon ce l’ha fatta. Il numero uno azzurro in semiagli, primo Slam della stagione, con Rafaesce sconfitto con onore inset, con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Sarà lo spagnolo a giocare la. E’ sfumato quindi in semiil sognoo di. Il tennista romano, numero 7 del ranking Atp e del seeding, che dopo questo Slam salirà al sesto posto, primo azzurro di sempre in seminel Majoro, non è riuscito ad opporsi al mancino di Manacor, sesta testa di serie, vincitore di questo torneo nel 2009 (sconfitto nelle sfide per il titolo invece nel 2012, 2014, 2017 e 2019), cedendo ...

