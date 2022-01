Australian Open 2022, programma 29 gennaio: orari, ordine di gioco, programma, tv, streaming (Di venerdì 28 gennaio 2022) Domani, sabato 29 gennaio, gli Australian Open, vivranno il primo momento topico della stagione sul cemento: il primo torneo dello Slam del 2022 del tennis vedrà disputarsi la finale dei tabelloni di singolare femminile e di doppio maschile. Non ci saranno azzurri tra gli atleti che dovranno scendere in campo. La sessione mattutina si aprirà alle 2.00 italiane con le finali dei tornei di singolare della categoria junior (prima le ragazze, poi a seguire i ragazzi), mentre la sessione serale scatterà alle 9.30 italiane con la finale del singolare femminile, seguita dall’ultimo atto del torneo di doppio maschile. Tutti gli Australian Open 2022 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Domani, sabato 29, gli, vivranno il primo momento topico della stagione sul cemento: il primo torneo dello Slam deldel tennis vedrà disputarsi la finale dei tabelloni di singolare femminile e di doppio maschile. Non ci saranno azzurri tra gli atleti che dovranno scendere in campo. La sessione mattutina si aprirà alle 2.00 italiane con le finali dei tornei di singolare della categoria junior (prima le ragazze, poi a seguire i ragazzi), mentre la sessione serale scatterà alle 9.30 italiane con la finale del singolare femminile, seguita dall’ultimo atto del torneo di doppio maschile. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport ...

