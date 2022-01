Audi RS 3 Sportback sulle strade dei bergamini in Valsassina e Valtellina (Di venerdì 28 gennaio 2022) Abbiamo provato la nuova RS 3 Sportback di casa Audi con Maria Chiara Gamba di Arnoldi Taleggio e il pilota enduro Thomas Oldrati. Un viaggio fra innovazione, storia, potenza e cultura di tre territori legati nei secoli da percorsi sempre diversi Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Abbiamo provato la nuova RS 3di casacon Maria Chiara Gamba di Arnoldi Taleggio e il pilota enduro Thomas Oldrati. Un viaggio fra innovazione, storia, potenza e cultura di tre territori legati nei secoli da percorsi sempre diversi

Advertising

LyStandly : RT @AudiIT: Arriva nuova Audi RS 3 Sportback, un concentrato di stile e performance da fuoriclasse, grazie al suo design tipicamente RS che… - Sevenpress : Culmine di San Pietro- Passo San Marco con la nuova Audi RS 3 Sportback - Claudia_CIau : Così di botto e per nessun motivo ma quanto è l'Audi A5 sportback? Forse una delle più belle macchine in circolazione. - informazionecs : Audi RS3 Sportback tra dinamismo e potenza per un’esperienza unica lungo le strade del Pizzo dei Tre Signori - Calciodiretta24 : Audi RS3 Sportback, viaggio tra dinamismo e potenza -