Attivato servizio di tamponi gratuiti per i bambini residenti a Tavagnacco (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rivolto a tutti i bambini e ragazzi dai 0 ai 14 anni di età che frequentano nidi d'infanzia o scuole dell'obbligo e residenti nel comune di Tavagnacco In questo particolare momento di emergenza, date le difficoltà in cui versano le famiglie con figli che frequentano nidi d'infanzia o scuole dell'obbligo in relazione alla necessità di effettuare i tamponi antigenici rapidi sia per confermare la positività al Covid sia per la conclusione dell'isolamento o della quarantena, l'Amministrazione comunale, d'intesa con la Farmacia Comunale e in collaborazione con la Squadra comunale di Protezione civile, da lunedì 31 gennaio 2022 mette a disposizione un servizio gratuito di effettuazione tamponi.Le famiglie con bambini in quarantena preventiva o obbligatoria potranno ...

