Atletica, World Indoor Tour: Bogliolo 8.10 a Karlsruhe, Duplantis salta 6.02 (Di sabato 29 gennaio 2022) A Karlsruhe (Germania) è incominciato il World Indoor Tour di Atletica leggera. In terra tedesca è andata in scena la prima tappa del massimo circuito mondiale al coperto, che domani sbarcherà negli USA. In pedana tre italiani: Luminosa Bogliolo corre 8.10 nella batteria dei 60 ostacoli, al debutto stagionale sulla distanza (minimo per i Mondiali, poi 8.15 in finale dove è settima nella gara vinta dalla giamaicana Williams in 7.84); Yassin Bouih è ottimo ottavo in 7:48.38 sui 3000 metri e ottiene lo standard per la rassegna iridata nella prova vinta da dall’etiope Berihu Aregawi, da stasera il quinto uomo di sempre su questa distanza al coperto a colpi di 7:26.20; Ayomide Folorunso riparte dai 400 metri ed è terza nella seconda serie (53.12): dopo una partenza cauta, prova a chiudere ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) A(Germania) è incominciato ildileggera. In terra tedesca è andata in scena la prima tappa del massimo circuito mondiale al coperto, che domani sbarcherà negli USA. In pedana tre italiani: Luminosacorre 8.10 nella batteria dei 60 ostacoli, al debutto stagionale sulla distanza (minimo per i Mondiali, poi 8.15 in finale dove è settima nella gara vinta dalla giamaicana Williams in 7.84); Yassin Bouih è ottimo ottavo in 7:48.38 sui 3000 metri e ottiene lo standard per la rassegna iridata nella prova vinta da dall’etiope Berihu Aregawi, da stasera il quinto uomo di sempre su questa distanza al coperto a colpi di 7:26.20; Ayomide Folorunso riparte dai 400 metri ed è terza nella seconda serie (53.12): dopo una partenza cauta, prova a chiudere ...

