Atletica, World Athletics Indoor: Duplantis vola già a 6.02, bene Bogliolo sui 60 ostacoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Subito grande spettacolo a Karlsruhe, sede della tappa Gold di World Athletics Indoor Tour. Nel salto con l’asta infatti sua maestà Armand Duplantis, dopo aver saltato la misura di 6.02, ha tentato un nuovo assalto al suo record del mondo mancando però per tre volte i 6.19 metri. Un segnale comunque incoraggiante a inizio stagione. In casa Italia segnali incoraggianti anche da Luminosa Bogliolo, che conferma il minimo per i Mondiali Indoor di Belgrado nei 60 ostacoli con il tempo di 8.10 che la pone in batteria alle spalle della giamaicana Danielle Williams (7.89) e della finlandese Reetta Hurske (7.98). Tra gli altri risultati della serata tedesca, vittoria in 7.54 per il francese Pascal Martinot-Lagarde nei 60hs, tripletta etiope nei 1500 femminili con il successo ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Subito grande spettacolo a Karlsruhe, sede della tappa Gold diTour. Nel salto con l’asta infatti sua maestà Armand, dopo aver saltato la misura di 6.02, ha tentato un nuovo assalto al suo record del mondo mancando però per tre volte i 6.19 metri. Un segnale comunque incoraggiante a inizio stagione. In casa Italia segnali incoraggianti anche da Luminosa, che conferma il minimo per i Mondialidi Belgrado nei 60con il tempo di 8.10 che la pone in batteria alle spalle della giamaicana Danielle Williams (7.89) e della finlandese Reetta Hurske (7.98). Tra gli altri risultati della serata tedesca, vittoria in 7.54 per il francese Pascal Martinot-Lagarde nei 60hs, tripletta etiope nei 1500 femminili con il successo ...

