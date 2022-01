Atletica | salto triplo | sabato il debutto di Emmanuel Ihemeje a Fayetteville

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Nella serata di, quando negli Usa sarà il primo pomeriggio (ore 14.45), è atteso alnell’azzurro, rivelazione della scorsa stagione fino all’undicesimo posto centrato nella finale delle Olimpiadi di Tokyo. Il saltatore, che si allena a Eugene nello stadio dei prossimi Mondiali (15-24 luglio), va in pedana a(Arkansas), per un primo collaudo nel, con rincorsa ridotta (8-10 passi), alla ricerca di buone sensazioni per affrontare la stagione Ncaa alla quale si affaccia da campione in carica con la maglia degli Oregon Ducks. Il 23enne bergamasco ha rotto il ghiaccio due settimane fa con un test nel lungo con rincorsa accorciata (7,28). È l’ora di premere il tasto start anche per due ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica | #Saltotriplo: sabato il debutto di Emmanuel #Ihemeje a #Fayetteville - NewsToscana : AREZZO – Atletica, secondo posto per Nicholas Gavagni al Meeting Nazionale Indoor --> L’atleta dell’Alga Atletica A… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica salto

Il Friuli

' Fuoriclasse ' intende approfondire la narrazione sportiva, dal calcio all', dal tennis al ... www.salonelibro.it -+ . ' Fuoriclasse ' è l'ultimo podcast in ordine di tempo ideato dal ...- La 20enne atleta barghigiana esordisce nelin alto con la gara in programma sabato al PalaMarche di Ancona. Passata nel GS Carabinieri e nella categoria Promesse, la Pieroni vuol ...ATLETICA - La 20enne atleta barghigiana esordisce nel salto in alto con la gara in programma sabato al PalaMarche di Ancona. Passata nel GS Carabinieri e nella categoria Promesse, la Pieroni ...Il World Indoor Tour si appresta a fare tappa a New York (USA). Sabato 29 gennaio andrà in scena la 114ma edizione dei Millrose Games, secondo appuntamento del massimo circuito internazionale di atlet ...