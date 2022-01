Atletica, 3000 metri: Yassin Bouih centra il minimo per Mondiali indoor (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ottime notizie per Yassin Bouih, che nella tappa della World Athletics indoor Tour a Karlsruhe (Germania) ha centrato il minimo per i Mondiali indoor di Belgrado 2022 nei 3000 metri. L’azzurro delle Fiamme Gialle ha infatti chiuso in ottava posizione con il tempo di 7’48?38, facendo quindi meglio del limite stabilito in 7’50?00. La gara è stata vinta dall’etiope Berihu Aregawi, a dir poco sontuoso in 7’26?20 che è il quinto tempo di sempre sulla distanza dopo aver firmato recentemente il record del mondo dei 5 km su strada in 12’49”. Bouih si è espresso vicino ai propri limiti, non lontano dal primato personale di 7’47?98 dello scorso anno a Lievin. Sesto posto complessivo invece per Ayomide Folorunso nei 400 ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ottime notizie per, che nella tappa della World AthleticsTour a Karlsruhe (Germania) hato ilper idi Belgrado 2022 nei. L’azzurro delle Fiamme Gialle ha infatti chiuso in ottava posizione con il tempo di 7’48?38, facendo quindi meglio del limite stabilito in 7’50?00. La gara è stata vinta dall’etiope Berihu Aregawi, a dir poco sontuoso in 7’26?20 che è il quinto tempo di sempre sulla distanza dopo aver firmato recentemente il record del mondo dei 5 km su strada in 12’49”.si è espresso vicino ai propri limiti, non lontano dal primato personale di 7’47?98 dello scorso anno a Lievin. Sesto posto complessivo invece per Ayomide Folorunso nei 400 ...

