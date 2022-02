Assonautica: “Diporto sia riconosciuto come turismo” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Assonautica chiede il riconoscimento della Nautica da Diporto, dei porti e degli approdi, come vere e proprie strutture per il turismo, non solo a parole, ma prevedendo interventi di valorizzazione e promozione, il riconoscimento nelle legislazioni regionali delle figura dei Marina resort e una regolamentazione delle locazioni all’ormeggio, cioè il noleggio delle barche per dormire a bordo. Assonautica: “Diporto come turismo”. Le proposte Con una lettera indirizzata al presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome Massimiliano Fedriga, il presidente di Assonautica Giovanni Acampora chiede di sostenere, con il coinvolgimento dei presidenti delle Regioni, i ministri del turismo, delle Infrastrutture e ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 28 gennaio 2022)chiede il riconoscimento della Nautica da, dei porti e degli approdi,vere e proprie strutture per il, non solo a parole, ma prevedendo interventi di valorizzazione e promozione, il riconoscimento nelle legislazioni regionali delle figura dei Marina resort e una regolamentazione delle locazioni all’ormeggio, cioè il noleggio delle barche per dormire a bordo.: “”. Le proposte Con una lettera indirizzata al presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome Massimiliano Fedriga, il presidente diGiovanni Acampora chiede di sostenere, con il coinvolgimento dei presidenti delle Regioni, i ministri del, delle Infrastrutture e ...

