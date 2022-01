Associazione Antimafia e Legalità e CinemaSet: “Insieme si vince” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Organizzato dall’Associazione Antimafia e Legalità e CinemaSet, sabato 29 gennaio 2022, ore 10, al Cinema “Lo Po”, via Etnea 256, Catania, si riparte nel segno dell’impegno, della creatività al servizio della bellezza e del coraggio, in occasione dell’evento: “Io ho denunciato” e … ritorno Uomo!!! Insieme si vince. Dopo la proiezione del mediometraggio, della durata di 45 minuti, “Io ho denunciato”, diretto da Gabriel Cash, prodotto da CinemaSet, vincitore del Premio “Starlight International Cinema Award“, alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia, seguirà un dibattito, moderato dal Giornalista, Lucio Di Mauro. Intervengono: Marisa Acagnino, Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale dei Catania; Enzo ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 28 gennaio 2022) Organizzato dall’, sabato 29 gennaio 2022, ore 10, al Cinema “Lo Po”, via Etnea 256, Catania, si riparte nel segno dell’impegno, della creatività al servizio della bellezza e del coraggio, in occasione dell’evento: “Io ho denunciato” e … ritorno Uomo!!!si. Dopo la proiezione del mediometraggio, della durata di 45 minuti, “Io ho denunciato”, diretto da Gabriel Cash, prodotto da, vincitore del Premio “Starlight International Cinema Award“, alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia, seguirà un dibattito, moderato dal Giornalista, Lucio Di Mauro. Intervengono: Marisa Acagnino, Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale dei Catania; Enzo ...

