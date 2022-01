Assistenza agli studenti con disabilità, all’Emilia Romagna oltre 9 milioni di euro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Via libera dalla Regione Emilia Romagna al riparto sul territorio delle risorse del fondo statale straordinario destinato agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado (superiori). La Regione destina oltre 9 milioni di euro ai Comuni e alle Unioni di Comuni per garantire i servizi di trasporto e le funzioni di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale ai ragazzi e alle ragazze con disabilità fisiche e sensoriali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022) Via libera dalla Regione Emiliaal riparto sul territorio delle risorse del fondo statale straordinario destinatocondelle scuole secondarie di secondo grado (superiori). La Regione destinadiai Comuni e alle Unioni di Comuni per garantire i servizi di trasporto e le funzioni diper l’autonomia e la comunicazione personale ai ragazzi e alle ragazze confisiche e sensoriali. L'articolo .

