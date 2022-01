Assicurazioni Generali, Caltagirone non vuole rischiare: si sfila dal patto con Del Vecchio e corre da solo per scegliere i vertici (Di venerdì 28 gennaio 2022) C’è un uomo di potere a Roma al quale sta molto più a cuore la presidenza delle Generali di quella della Repubblica. Talmente a cuore da aver reciso i legami con i suoi alleati per non correre il rischio di perdere la partita, fosse anche per colpa di mere questioni legali. Mentre gli occhi del Paese sono sulla Capitale, l’ex suocero di Pierferdinando Casini, il costruttore-editore Francesco Gaetano Caltagirone, guarda a nord est, a Trieste, dove è custodito l’ultimo tesoro del Paese. E dove a breve si consumerà la battaglia per il rinnovo dei vertici della compagnia che fino a venerdì 28 gennaio vedeva schierati, appunto, Caltagirone insieme a Leonardo Del Vecchio e alla Fondazione Crt, uniti da un patto essenzialmente contro Mediobanca. La banca d’affari che è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) C’è un uomo di potere a Roma al quale sta molto più a cuore la presidenza delledi quella della Repubblica. Talmente a cuore da aver reciso i legami con i suoi alleati per nonre il rischio di perdere la partita, fosse anche per colpa di mere questioni legali. Mentre gli occhi del Paese sono sulla Capitale, l’ex suocero di Pierferdinando Casini, il costruttore-editore Francesco Gaetano, guarda a nord est, a Trieste, dove è custodito l’ultimo tesoro del Paese. E dove a breve si consumerà la battaglia per il rinnovo deidella compagnia che fino a venerdì 28 gennaio vedeva schierati, appunto,insieme a Leonardo Dele alla Fondazione Crt, uniti da unessenzialmente contro Mediobanca. La banca d’affari che è il ...

