Aspettare il Festival di Sanremo e “L’amica geniale” come si aspettavano le vacanze (Di venerdì 28 gennaio 2022) Cara Annalena, spero di trovarti d’accordo con me. Tra poco ci sarà il Festival di Sanremo e io me lo voglio gustare in santa pace, e poi anche la serie “L’amica geniale”, aspetto quelle sere come una volta aspettavo una vacanza, un weekend a sciare. Non ci vado più tanti anni a sciare, ho paura di farmi male o di ammalarmi, ci siamo molto isolati mio marito e io, per paura, perché li leggiamo i giornali e le persone della nostra età non se la passano bene neanche con i vaccini. Io esco per fare la spesa, per andare dal parrucchiere una volta ogni due settimane, per andare al cimitero, se mi serve dal medico, e raramente per un caffè all’aperto, sotto i portici, con una mia vecchia amica. Ma adesso fa freddo. Mia figlia che vive in un’altra città dice che esagero, ma certo che uscirei se dovessi ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Cara Annalena, spero di trovarti d’accordo con me. Tra poco ci sarà ildie io me lo voglio gustare in santa pace, e poi anche la serie “”, aspetto quelle sereuna volta aspettavo una vacanza, un weekend a sciare. Non ci vado più tanti anni a sciare, ho paura di farmi male o di ammalarmi, ci siamo molto isolati mio marito e io, per paura, perché li leggiamo i giornali e le persone della nostra età non se la passano bene neanche con i vaccini. Io esco per fare la spesa, per andare dal parrucchiere una volta ogni due settimane, per andare al cimitero, se mi serve dal medico, e raramente per un caffè all’aperto, sotto i portici, con una mia vecchia amica. Ma adesso fa freddo. Mia figlia che vive in un’altra città dice che esagero, ma certo che uscirei se dovessi ...

Advertising

seasanatomy : RT @Lucignolo1973: Giovedì prossimo salta per via del festival... io già mi immagino fra 2 settimane tutti ad aspettare la puntata così dav… - eclissidiluna_ : RT @Lucignolo1973: Giovedì prossimo salta per via del festival... io già mi immagino fra 2 settimane tutti ad aspettare la puntata così dav… - itllb0k4y : RT @Lucignolo1973: Giovedì prossimo salta per via del festival... io già mi immagino fra 2 settimane tutti ad aspettare la puntata così dav… - valeriala_g : RT @Lucignolo1973: Giovedì prossimo salta per via del festival... io già mi immagino fra 2 settimane tutti ad aspettare la puntata così dav… - idkfedericaa : RT @Lucignolo1973: Giovedì prossimo salta per via del festival... io già mi immagino fra 2 settimane tutti ad aspettare la puntata così dav… -