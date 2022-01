Arrestato perché viola il divieto di avvicinamento: il pm non può convalidare, l’uomo torna libero (Di venerdì 28 gennaio 2022) Arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna, è stato subito liberato. È successo a Parma, dove l’uomo è stato trovato dalle forze dell’ordine a bussare alla porta di casa della donna e fermato. Poco dopo, però, è stato rilasciato. Il caso ha subito suscitato la reazione preoccupata del sindaco Federico Pizzarotti, che si è detto “indignato” dalla notizia “come cittadino e come istituzione”, e le polemiche da più parti. Il procuratore Alfonso D’Avino, pur condividendo l’opinione espressa dal primo cittadino, ha però voluto precisare le ragioni dietro il provvedimento di liberazione emesso da parte di un pm. Si è trattato, dice, di un’anomalia, provocata da un contrasto tra norme alla quale bisognerebbe porre rimedio. Il suo, insomma, è stato un invito a migliorare la ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022)per averto ildiall’ex compagna, è stato subito liberato. È successo a Parma, doveè stato trovato dalle forze dell’ordine a bussare alla porta di casa della donna e fermato. Poco dopo, però, è stato rilasciato. Il caso ha subito suscitato la reazione preoccupata del sindaco Federico Pizzarotti, che si è detto “indignato” dalla notizia “come cittadino e come istituzione”, e le polemiche da più parti. Il procuratore Alfonso D’Avino, pur condividendo l’opinione espressa dal primo cittadino, ha però voluto precisare le ragioni dietro il provvedimento di liberazione emesso da parte di un pm. Si è trattato, dice, di un’anomalia, provocata da un contrasto tra norme alla quale bisognerebbe porre rimedio. Il suo, insomma, è stato un invito a migliorare la ...

