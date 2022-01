Apex Legends: ecco il trailer della stagione 12 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pubblicato finalmente il trailer di presentazione della stagione 12 di Apex Legends. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Dopo la presentazione dei regali in arrivo per l’anniversario della propria creatura, ora Respawn Entertainment, ci mostra finalmente il trailer ufficiale della stagione 12 di Apex Legends, intitolato “Defiance”. In seguito ai teaser dei giorni scorsi, ora finalmente la software house ha rilasciato un video di presentazione del nuovo aggiornamento, nel quale sono mostrate tutte le principali novità in arrivo nel famoso Battle Royale. Siete pronti a tornare sul campo di battaglia? Disponibile il trailer della stagione 12 di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pubblicato finalmente ildi presentazione12 di. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Dopo la presentazione dei regali in arrivo per l’anniversariopropria creatura, ora Respawn Entertainment, ci mostra finalmente ilufficiale12 di, intitolato “Defiance”. In seguito ai teaser dei giorni scorsi, ora finalmente la software house ha rilasciato un video di presentazione del nuovo aggiornamento, nel quale sono mostrate tutte le principali novità in arrivo nel famoso Battle Royale. Siete pronti a tornare sul campo di battaglia? Disponibile il12 di ...

