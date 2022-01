Aperti ordini per le nuove Range Rover SV e Plug-in Extended Range (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’intera gamma della lussuosa famiglia di New Range Rover è ora disponibile per gli ordini. Land Rover ha confermato i prezzi per gli avanzati modelli ibridi Plug-in Extended-Range e l’esclusiva Range Rover SV, rivelando che i dati sulle prestazioni del propulsore elettrico Plug-in sono addirittura migliori di quanto originariamente stimato. I veicoli elettrici ibridi Plug-in (PHEV) Extended-Range P510e e P440e offrono un’efficienza eccezionale, con emissioni di CO2 a partire da 18 g/km e raggiungono i 113 km (70 miglia) di autonomia in modalità EV, superando le aspettative iniziali ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’intera gamma della lussuosa famiglia di Newè ora disponibile per gli. Landha confermato i prezzi per gli avanzati modelli ibridi-ine l’esclusivaSV, rivelando che i dati sulle prestazioni del propulsore elettrico-in sono addirittura migliori di quanto originariamente stimato. I veicoli elettrici ibridi-in (PHEV)P510e e P440e offrono un’efficienza eccezionale, con emissioni di CO2 a partire da 18 g/km e raggiungono i 113 km (70 miglia) di autonomia in modalità EV, superando le aspettative iniziali ...

