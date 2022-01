Antonio Medugno | chi è il nuovo concorrente del GF VIP | età | lavoro | chi è la fidanzata | altezza del modello | immagini | Tik Tok e Instagram

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Sta per varcare la soglia della porta rossa ile influencer, che probabilmente arriverà con l’obiettivo di scombussolare gli equilibri già precari dei ‘vipponi’. Riuscirà a conquistare Soleil Sorge? Chissà…Ci saranno altri colpi di scena ora che la data della finale, 14 marzo, sembra ancora lontana?al GF VIP: chi è, età delè unnapoletano, molto seguito sui social, soprattutto su Tik Tok, dove vanta milioni di followers. Di lui sappiamo che è nato nel 1998, è giovanissimo ed è il più grande di tre figli: ha un fratello di 20 anni e una sorellina di 9. Nella vita lavora come ...

