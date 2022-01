Annie, la donna con il seno naturale più grande del mondo: ecco come ha guadagnato una fortuna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Annie Hawkins-Turner è la donna con il seno naturale più grande al mondo. Nonostante gli insulti e le prese in giro, Annie vive il suo corpo in modo più che positivo. È sicura che la sua coppa 102 ZZZ sia il suo più grande pregio e la fantasia definitiva di tantissimi uomini, grazie ai quali è riuscita a guadagnare una piccola fortuna. La donna, originaria di Atlanta, in Georgia, è infatti una modella fetish conosciuta con il nome d’arte ‘Norma Stitz’, un gioco di parole che sta ad indicare il suo seno più che prosperoso. Proprio quest’ultimo le ha conquistato un posto d’onore nel Guinnes World Record per il seno naturale più grande ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 28 gennaio 2022)Hawkins-Turner è lacon ilpiùal. Nonostante gli insulti e le prese in giro,vive il suo corpo in modo più che positivo. È sicura che la sua coppa 102 ZZZ sia il suo piùpregio e la fantasia definitiva di tantissimi uomini, grazie ai quali è riuscita a guadagnare una piccola. La, originaria di Atlanta, in Georgia, è infatti una modella fetish conosciuta con il nome d’arte ‘Norma Stitz’, un gioco di parole che sta ad indicare il suopiù che prosperoso. Proprio quest’ultimo le ha conquistato un posto d’onore nel Guinnes World Record per ilpiù...

