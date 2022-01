Angelini con il cuore in finale a Maribor (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il 15enne di Forlì vince dopo aver sciupato ben 8 match point nel secondo set e punta al primo titolo in carriera. Al Cairo semifinali per De Michele e Greco Leggi su federtennis (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il 15enne di Forlì vince dopo aver sciupato ben 8 match point nel secondo set e punta al primo titolo in carriera. Al Cairo semifinali per De Michele e Greco

Ultime Notizie dalla rete : Angelini con Angelini (3V): in Consiglio sindaco e maggioranza in stile televendita Conclude Angelini: 'Personalmente non mi demoralizzo, sono li per un motivo specifico che porterò avanti con la stessa serietà e dedizione di sempre nel rispetto di tutti, ma soprattutto di chi mi ha ...

Consorzio Campobasso - Bojano, finisce commissariamento. Eletti presidente e direttivo Infine un ringraziamento al commissario Claudia Angelini per l'ottimo lavoro svolto, "ai sindaci e ai Comuni che mi hanno dato fiducia e con serietà e determinazione hanno deciso di impegnarsi".

Angelini e Gandolfi, junior ambiziosi a Maribor FIT Angelini (3V): in Consiglio sindaco e maggioranza in stile televendita Angelini parla di una maggioranza "completamente e colpevolmente sorda davanti alle proposte e costruttive da parte della minoranza".

Lorenzo Semprini in concerto al Labor Rimini in duo acustico con Pablo Angelini Sabato 29 gennaio sul piccolo palco del Labor Rimini (Via Bastioni Occidentali 10) salirà Lorenzo Semprini con le canzoni del suo primo album solista "44" che sta riscuotendo consensi unanimi tra gli ...

