Andrea Delogu confessa perché è finita con Francesco Montanari (Di venerdì 28 gennaio 2022) : ecco le parole della conduttrice sulla precedente relazione. I motivi della rottura fra la Delogu e Francesco Montanari.Conosciuta col soprannome “la rossa”, Andrea Delogu ha mostrato da sempre un talento poliedrico; conduttrice televisiva, radiofonica, nonché scrittrice, è un volto noto del mondo dello spettacolo ormai sin dall’inizio degli anni ‘2000. La sua vita non è stata tutta rosa e fiori, essendo cresciuta in una comunità, ma col tempo ha saputo prendersi le proprie rivincite; recentemente, ha spiegato i motivi della rottura con l’attore Francesco Montanari, nonostante il lungo matrimonio e un figlio insieme. : ecco i motivi I due sono stati insieme sette lunghi anni, di cui quattro passati come marito e moglie; tantissimo tempo, che la ... Leggi su formatonews (Di venerdì 28 gennaio 2022) : ecco le parole della conduttrice sulla precedente relazione. I motivi della rottura fra la.Conosciuta col soprannome “la rossa”,ha mostrato da sempre un talento poliedrico; conduttrice televisiva, radiofonica, nonché scrittrice, è un volto noto del mondo dello spettacolo ormai sin dall’inizio degli anni ‘2000. La sua vita non è stata tutta rosa e fiori, essendo cresciuta in una comunità, ma col tempo ha saputo prendersi le proprie rivincite; recentemente, ha spiegato i motivi della rottura con l’attore, nonostante il lungo matrimonio e un figlio insieme. : ecco i motivi I due sono stati insieme sette lunghi anni, di cui quattro passati come marito e moglie; tantissimo tempo, che la ...

Advertising

zazoomblog : Andrea Delogu racconta la fine del matrimonio con Francesco Montanari: “Uno come lui non lo troverò più” - #Andrea… - 4gog0 : @ruotebucate Io sono bloccato da Andrea Delogu su Instagram ?? - Pit_bull979 : @NanaJust4laughs Concordo..rossa la preferisco anche io..anche se in tema di rosse il massimo è Andrea Delogu ?? - infoitcultura : Andrea Delogu: «Con Francesco Montanari era finito l’amore» - infoitcultura : Un anno dopo, la verità di Andrea Delogu: 'L'addio a Francesco e quei figli che non arrivavano' -