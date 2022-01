Ana Mena verso il Festival di Sanremo 2022 | “Basta polemiche | voglio omaggiare l’Italia”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Anaè l’artista donna più giovane a calcare il palco del Teatro Ariston in occasione della settantaduesima edizione deldi. L’artista spagnola sarà in gara con il brano Duecentomila ore, il primo inedito totalmente in italiano e cantato interamente da lei. Di fatto è la Regina dell’estate e dei featuring, contesa da Fred de Palma e più recentemente da Rocco Hunt. Quest’ultimo infatti è autore di questo brano insieme a Federica Abbate e Zef. Ad appena 24 anni Anavanta numeri da record con 36 dischi di PLATINO, 2 dischi d’ORO, oltre 5 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 miliardo e mezzo di views totali su YouTube. “Da sempre mia madre mi ha trasmesso la passione per il flamenco. Mio padre invece per la musica italiana d’autore: a casa nostra ascoltavamo dai Matia ...