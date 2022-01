Ana Mena, italiana di Spagna: 'A Sanremo con mio 'fratello' Rocco Hunt' (Di venerdì 28 gennaio 2022) La più giovane del festival - 24 anni, bionda, carina, acqua e sapone, andalusa da Malaga - arrivando a Sanremo corona un sogno anche se sfodera già numeri da sballo: 36 dischi di platino e 2 d'oro, 5 ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) La più giovane del festival - 24 anni, bionda, carina, acqua e sapone, andalusa da Malaga - arrivando acorona un sogno anche se sfodera già numeri da sballo: 36 dischi di platino e 2 d'oro, 5 ...

Advertising

RadioItalia : Per Ana Mena il Festival di Sanremo è una tripla sfida. Ecco le 3 cover! @AnaMenaMusic - ItaliaRai : @RaiRadio7 e Rai Italia presentano in ESCLUSIVA LE INTERVISTE AI BIG di @SanremoRai 2022 @MariaCristinaZo intervi… - BallestrazziE : RT @thesoundcheckit: È visibilmente emozionata, @AnaMenaMusic alla sua prima conferenza stampa con la stampa italiana per presentare “Duece… - zazoomblog : Ana Mena in gara a Sanremo col brano “Duecentomila Ore” - #Sanremo #brano #“Duecentomila - zazoomblog : Ana Mena in gara a Sanremo col brano “Duecentomila Ore” - #Sanremo #brano #“Duecentomila -