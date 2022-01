Ana Mena alla conquista di Sanremo con Duecentomila ore (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Ana Mena conquista il palco più ambito d`Italia e sarà tra i cantanti in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Duecentomila ore" (Epic / Sony Music), scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef e Federica Abbate e prodotto da Zef. "Salire sul quel palco è un onore, fin da piccola grazie a mio padre ho imparato ad amare il festival e ora è un sogno che si realizza", dice la giovane cantante spagnola. Nella serata di venerdì dedicata alle cover, Ana Mena duetterà con Rocco Hunt in un medley che celebra la grande musica italiana. "Lui è un amico, una persona speciale e sono davvero felice che sia con me, sono onorata che abbia scritto ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Anail palco più ambito d`Italia e sarà tra i cantanti in gara72esima edizione del Festival dicon il brano "ore" (Epic / Sony Music), scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef e Federica Abbate e prodotto da Zef. "Salire sul quel palco è un onore, fin da piccola grazie a mio padre ho imparato ad amare il festival e ora è un sogno che si realizza", dice la giovane cantante spagnola. Nella serata di venerdì dedicata alle cover, Anaduetterà con Rocco Hunt in un medley che celebra la grande musica italiana. "Lui è un amico, una persona speciale e sono davvero felice che sia con me, sono onorata che abbia scritto ...

