Amici, Stefano De Martino e il pesante insulto in diretta: “Non è utile dirlo a…” – VIDEO (Di venerdì 28 gennaio 2022) Amici, Stefano De Martino, famoso ballerino e presentatore ovvia ad una pesante accusa fatta in diretto verso la sua disciplina – VIDEO. Ad Amici se non c’è casino non c’è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 28 gennaio 2022)De, famoso ballerino e presentatore ovvia ad unaaccusa fatta in diretto verso la sua disciplina –. Adse non c’è casino non c’è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

stefano_arletti : @alessandrasard1 Alessandra facci sapere chi sono i vostri amici 'le fonti confidenziali' così quando li intervista… - giocarmon : °*° Se applichiamo il procedimento ai numeri a due cifre invece che 1089 otteniamo il numero 99 (che è un multipl… - lin81301 : @GabrieleIuvina1 @tax_analysis @RaffaelloLupi @iuvinale_n @AlfonsoCelotto @Stefano_Berti @Lucagrossi66… - giocarmon : Amici di becco da quando, per uno strano impulso, volarono dai loro nidi, e da quando, per una strana magia, si rit… - giocarmon : ** Amici di becco da quando, per uno strano impulso, volarono dai loro nidi, e da quando, per una strana magia, si… -