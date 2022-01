Amici 21: salta la registrazione per Covid nella scuola? Ecco la verità (Di venerdì 28 gennaio 2022) salta la registrazione di Amici a causa di ipotetici positivi nella scuola. Vediamo insieme tutti i dettagli di ciò che è successo. Ieri, mercoledì 26 gennaio, ci sarebbe dovuta essere la registrazione della puntata destinata alla messa in onda di questo weekend. Tuttavia, per un grave problema dell’ultimo minuto, quest’ultima è stata rinviata. La causa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 28 gennaio 2022)ladia causa di ipotetici positivi. Vediamo insieme tutti i dettagli di ciò che è successo. Ieri, mercoledì 26 gennaio, ci sarebbe dovuta essere ladella puntata destinata alla messa in onda di questo weekend. Tuttavia, per un grave problema dell’ultimo minuto, quest’ultima è stata rinviata. La causa L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

AnnaMancini81 : Amici 21, salta la puntata del 30 gennaio: perché e cosa andrà in onda - SaCe86 : «#Amici21 di Maria De Filippi», salta la puntata di domenica per alcuni ballerini positivi - flamanc24 : RT @FQMagazineit: Amici di Maria De Filippi, “salta la puntata di domenica 30 gennaio”: ecco perché e cosa andrà in onda al suo posto https… - Marti445326811 : RT @spi4ndo: IL VIRUS SBARCA AD “AMICI”?? CAUSA COVID SALTA LA PUNTATA DOMENICALE DEL TALENT CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI. SONO RISULTAT… - ilgiornale : Alcuni ballerini professionisti sono risultati positivi al virus, costringendo la produzione a cancellare il daytim… -