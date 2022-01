Amianto: militare morto, Tar Lazio condanna ministero Difesa (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Tar del Lazio ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento del danno subito dal Maresciallo capo Giuseppe Lazzari di Torre Annunziata, in servizio nell'Esercito Italiano dal 1992 al 2010 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Tar delhato ildellaal risarcimento del danno subito dal Maresciallo capo Giuseppe Lazzari di Torre Annunziata, in servizio nell'Esercito Italiano dal 1992 al 2010 ...

Advertising

AGR_web : Amianto nell'esercito, militare deceduto per l'esposizione alla fibra-killer, risarcimento agli eredi di Donatella… - emergency_live : Militare morto per un tumore da amianto, Tar del Lazio: “Ministero della Difesa risarcisca gli eredi” - rep_napoli : Amianto, ministero della Difesa condannato a risarcire gli eredi di un militare morto a 46 anni [di Mariella Parmen… - OperaFisista : Amianto: Ministero Difesa condannato a risarcire militare - Cronaca - ANSA - Testament73 : Provvedimento monocratico di #frattini al #consigliodistato in 3..2..1... Militare morto a causa dell'amianto e del… -