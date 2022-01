Altri 378 decessi ma per il terzo giorno calano ricoveri e terapie intensive (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dati buoni in prospettiva. In Italia nelle ultime24 ore si sono registrati 143.898 nuovi casi di Covid a fronte di 1.051.288 tamponi effettuati (giovedì i contagi erano stati 155.697 con 1.039.756 ... Leggi su globalist (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dati buoni in prospettiva. In Italia nelle ultime24 ore si sono registrati 143.898 nuovi casi di Covid a fronte di 1.051.288 tamponi effettuati (giovedì i contagi erano stati 155.697 con 1.039.756 ...

Advertising

fiorenzamarcel1 : RT @SalvaCostanzo: Altri 378 morti. Ormai valgono meno di zero per i media. - mummy53690440 : Altri 378 morti, ecatombe firmata Draghi: 2.574 morti in 7 giorni nonostante vaccini - BignamiBignami : RT @SalvaCostanzo: Altri 378 morti. Ormai valgono meno di zero per i media. - MATTE1973S : RT @Newsinunclick: #QuartaRepubblica #MaratonaQuirinale mentre in parlamento giocano a #vinciperdi oggi Altri 378 morti. Ormai valgono men… - Newsinunclick : @pomeriggio5 @carmelitadurso #QuartaRepubblica #MaratonaQuirinale mentre in parlamento giocano a #vinciperdi oggi… -