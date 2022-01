Alternanza scuola-lavoro: scontri con la polizia alle manifestazioni di Napoli e Torino (video) (Di venerdì 28 gennaio 2022) scontri a Napoli e Torino alle manifestazioni contro l’Alternanza scuola-lavoro, promosse dopo la tragica morte di Lorenzo Parelli, rimasto vittima di un incidente nel suo ultimo giorno di stage in una fabbrica metalmeccanica in provincia di Udine. Promosse in diverse città italiane, le proteste sono sfociate in forme di violenza già nella mattinata, quando nel capoluogo piemontese circa duecento partecipanti al presidio di piazza Arbarello hanno tentato di dare vita a un corteo nonostante i divieti imposti dalla zona arancione. A Torino lancio di bottiglie e mattoni contro la polizia Per dare vita al corteo i manifestanti hanno cercato di forzare gli sbarramenti delle forze di polizia anche con ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022)contro l’, promosse dopo la tragica morte di Lorenzo Parelli, rimasto vittima di un incidente nel suo ultimo giorno di stage in una fabbrica metalmeccanica in provincia di Udine. Promosse in diverse città italiane, le proteste sono sfociate in forme di violenza già nella mattinata, quando nel capoluogo piemontese circa duecento partecipanti al presidio di piazza Arbarello hanno tentato di dare vita a un corteo nonostante i divieti imposti dalla zona arancione. Alancio di bottiglie e mattoni contro laPer dare vita al corteo i manifestanti hanno cercato di forzare gli sbarramenti delle forze dianche con ...

Tg3web : 'Di scuola-lavoro non si può morire', è la denuncia degli studenti, in piazza oggi in tutta Italia. Dopo la morte d… - Tg3web : Studenti in sciopero dopo la morte di Lorenzo Parelli, in fabbrica nell'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro.… - Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - momovvip : RT @elenagalluz: 28 gennaio Torino Piazza Arbarello Ragazzi scuole medie protestano contro alternanza scuola lavoro e per il decesso del ra… - pastadirafano : RT @elenagalluz: 28 gennaio Torino Piazza Arbarello Ragazzi scuole medie protestano contro alternanza scuola lavoro e per il decesso del ra… -