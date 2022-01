All'Europa non basta il risveglio di Wall Street. Milano chiude a -1,2% con Unicredit incolore (Di venerdì 28 gennaio 2022) I mercati appesi alle preoccupazioni per la Fed, l'impatto della variante Omicron e la crisi ucraina. Salgono ancora i prezzi negli Stati Uniti: il dato Pce +5,8% a dicembre rispetto a un anno prima, ai massimi dal 1983. A Roma occhi sull’elezione del Quirinale. Euro a 1,11 dollari Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) I mercati appesi alle preoccupazioni per la Fed, l'impatto della variante Omicron e la crisi ucraina. Salgono ancora i prezzi negli Stati Uniti: il dato Pce +5,8% a dicembre rispetto a un anno prima, ai massimi dal 1983. A Roma occhi sull’elezione del Quirinale. Euro a 1,11 dollari

