Alla Casa Bianca arriva la ‘first cat’ | la gatta di Jill Biden di nome Willow

(Adnkronos) – Alla Casa Bianca arriva una "first cat", una gatta a pelo corto, grigio, che la first lady Jill Biden ha chiamato Willow in onore della cittadina della Pennsylvania, Willow Grove, dove è cresciuta. "Willow si sta ambientando Alla Casa Bianca, con i suoi giocattoli favoriti, i suoi bocconcini e un sacco di stanze da odorare ed esplorare", ha annunciato Michael LaRosa, il portavoce della first lady. L'ultima volta che la Casa Bianca ha avuto un first cat è stato con George W.Bush, con una gatta di nome India.

