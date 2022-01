Alla Barra si è celebrato il Giorno della Memoria

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 28 gennaio 2022) di Monica De Santis Sono stati quattro i momenti in cui a Salerno si è celebrata la giornata. Il primo momento si è vissuto presso la scuola elementare G.?, dove gli alunniclasse VA, nello spazio adiacente la scuola hanno partecipato ad un momento di raccoglimento in ricordo delle vittime del genocidio, ma di ogni forma di violenza dell’uomo sull’uomo .presenza dell’Assessore all’istruzione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone, la cerimonia è stata aperta e chiusa, da due brani musicali eseguiti dai maestri dell’indirizzo musicale, l’evento si è svolto, emblematicamente, di fronte il “Giardino dei Giusti”, istituito nel 2018, proprio difronte la scuola. I piccoli alunni hanno anche letto alcuni pensieri in ricordo delle vittime e mostra dei disegni realizzati con le ...