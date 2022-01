Alex Belli, parla l’amica Stella: “Delia mi ha accettata, noi siamo amanti” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alex Belli e Delia Duran continuano a tenere banco nel mondo della cronaca rosa da quando l’attore è tornato alla ribalta entrando nella Casa del GF Vip 6. La coppia non ha mai nascosto, infatti, di godersi apertamente il loro rapporto, in piena libertà e senza pregiudizi. Se l’attore però è stato prudente nello svelare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 28 gennaio 2022)Duran continuano a tenere banco nel mondo della cronaca rosa da quando l’attore è tornato alla ribalta entrando nella Casa del GF Vip 6. La coppia non ha mai nascosto, infatti, di godersi apertamente il loro rapporto, in piena libertà e senza pregiudizi. Se l’attore però è stato prudente nello svelare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - VittorioMastro8 : RT @catiuz92: Avete sentito Soleil parlare con o di Delia questa settimana? No Avete sentito Soleil parlare del teatrino tra Delia e Alex s… - mickyCREE : RT @mickyCREE: Lulu su baru : vuole prendere il posto di BELLI e infatti Ecco a voi che aveva ragione ! Così come aveva ragione che Alex e… - Anastasia113 : RT @INFOGF22: Giucas: io volevo farmi le meches Barù: ma dove vai a fare l’ Alex belli con i colpi di sole??? Soleil: (ride)No, lui aveva i… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Stella è uscita allo scoperto, parlando dell’amore libero che condividerebbe con Alex e Delia Duran: “Abbiamo condiviso tutto,… -