Al via domenica a Catania il XXXII Campionato invernale d’altura (Di venerdì 28 gennaio 2022) domenica 30 gennaio, avrà inizio il XXXII Campionato invernale d’altura, organizzato dal Circolo nautico Nic di Catania, su delega della Federazione Italiana Vela. Sono quattro le prove in calendario e precisamente domenica 30 gennaio, il 13 febbraio, il 27 febbraio ed il 13 marzo. La prima regata valida per il XXXII Campionato invernale d’altura si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Golfo di Catania, dopo uno skipper meeting al Nic, previsto per 10.30. LEGGI ANCHE: Yamamay e RS21 Italian Class insieme per la stagione 2022 Le imbarcazioni concorrenti saranno suddivise in gruppi: Gruppo A cioè imbarcazioni appartenenti alla categoria Crociera/Regata; Gruppo B, imbarcazioni ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 28 gennaio 2022)30 gennaio, avrà inizio il, organizzato dal Circolo nautico Nic di, su delega della Federazione Italiana Vela. Sono quattro le prove in calendario e precisamente30 gennaio, il 13 febbraio, il 27 febbraio ed il 13 marzo. La prima regata valida per ilsi svolgerà nello specchio acqueo antistante il Golfo di, dopo uno skipper meeting al Nic, previsto per 10.30. LEGGI ANCHE: Yamamay e RS21 Italian Class insieme per la stagione 2022 Le imbarcazioni concorrenti saranno suddivise in gruppi: Gruppo A cioè imbarcazioni appartenenti alla categoria Crociera/Regata; Gruppo B, imbarcazioni ...

Advertising

infomobilitaMi : [#Cantiere] Sabato #29gennaio e domenica #30gennaio, fascia oraria 8-16, chiusa via Giusti, nel tratto Niccolini/Verga, lavori edili #Milano - Pautasso0Danilo : RT @SforzaFogliani: ??????Alle 18 Anteprima al PalabancaEventi di via Mazzini del VI Festival della cultura della libertà che parte domattina… - Antonio09884513 : RT @saunamilano: Sauna Milano di Via Comasina 135 @saunamilano il tuo #club per nuovi incontri e amicizie a #Milano #domenica 30 #gennaio… - CorradoBGsex : RT @saunamilano: Sauna Milano di Via Comasina 135 @saunamilano il tuo #club per nuovi incontri e amicizie a #Milano #domenica 30 #gennaio… - MaiavaccaG : RT @SforzaFogliani: ??????Alle 18 Anteprima al PalabancaEventi di via Mazzini del VI Festival della cultura della libertà che parte domattina… -

Ultime Notizie dalla rete : via domenica Rai, le sfuriate di Mara Venier si sentono da fuori: riunioni di fuoco Così in via Cantore ecco un locale che ospita i summit di 'zia Mara': ma se ne accorgono in tanti della sua presenza, perché le sfuriate che fa si sentono addirittura all'esterno. Video su questo ...

Trenord, sciopero del personale fra domenica e lunedì MILANO - 28 - 01 - 2022 - - Sciopero del personale di Trenord alle ore 3:00 di domenica 30 gennaio alle ore 2:00 di lunedì 31 gennaio. I treni Regionali di Trenitalia della ...tra Milano Cadorna (via ...

Lonigo: “L'Artica”, al via domenica 30 gennaio la decima edizione Vicenzareport Porta d'ingresso manomessa e intrusione ieri sera a Radio del Rey Qualcuno ha tentato di entrare nei locali dell'oratorio che ospitano la sede. Confermata la trasmissione inaugurale di domenica 30 gennaio ...

Mobilità, rinnovo manto stradale in viale Ciusa Le operazioni inizieranno venerdì 28 gennaio. Proseguono inoltre in viale Trieste le operazioni di rilevazione topografica ...

Così inCantore ecco un locale che ospita i summit di 'zia Mara': ma se ne accorgono in tanti della sua presenza, perché le sfuriate che fa si sentono addirittura all'esterno. Video su questo ...MILANO - 28 - 01 - 2022 - - Sciopero del personale di Trenord alle ore 3:00 di30 gennaio alle ore 2:00 di lunedì 31 gennaio. I treni Regionali di Trenitalia della ...tra Milano Cadorna (...Qualcuno ha tentato di entrare nei locali dell'oratorio che ospitano la sede. Confermata la trasmissione inaugurale di domenica 30 gennaio ...Le operazioni inizieranno venerdì 28 gennaio. Proseguono inoltre in viale Trieste le operazioni di rilevazione topografica ...