Al via campagna Mediaset per passaggio al MPEG4 di tutti i canali tv italiani (Di venerdì 28 gennaio 2022) Al via da domenica 30 gennaio 2022 sulle reti Mediaset, sia televisive che radiofoniche, la campagna di spot sui nuovi formati di trasmissione di tutti i canali tv nazionali. Come stabilito dal Decreto legge del 21 dicembre 2021, dal prossimo 8 marzo tutte le reti tv nazionali trasmesse sul digitale terrestre da tutti gli editori dovranno essere convertite nel nuovo formato MPEG4. Un cambiamento che per i moltissimi telespettatori dotati di apparecchi tv di nuova generazione sarà totalmente impercettibile.... Leggi su digital-news (Di venerdì 28 gennaio 2022) Al via da domenica 30 gennaio 2022 sulle reti, sia televisive che radiofoniche, ladi spot sui nuovi formati di trasmissione ditv nazionali. Come stabilito dal Decreto legge del 21 dicembre 2021, dal prossimo 8 marzo tutte le reti tv nazionali trasmesse sul digitale terrestre dagli editori dovranno essere convertite nel nuovo formato. Un cambiamento che per i moltissimi telespettatori dotati di apparecchi tv di nuova generazione sarà totalmente impercettibile....

