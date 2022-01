Agli Australian Open Nadal si gioca il titolo di tennista più vincente della storia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pieno di cerotti, sudato dalla testa ai piedi, due ore e 41 minuti di tic e di rincorse, la mAglietta viola appiccicata addosso, la testa nascosta nel borsone per nascondere le lacrime, trentacinque anni e sentirli tutti, dal primo all’ultimo, comprese le 1246 partite giocate nel circuito. “Ho saputo poco prima del match che avrebbero chiuso il tetto. Tutti sanno che preferisco giocare all’aperto, ma fino a un mese e mezzo fa non sapevo nemmeno se avrei mai più messo un piede in campo. Di che cosa mi dovrei lamentare? Dopo la mia vittoria del 2009, non avrei mai pensato di poter avere un’altra chance qui, nel 2022. Mi sento di nuovo in vita”. Rafa Nadal è in finale Agli Australian Open. Diciassette anni dopo la sua prima vittoria in uno Slam, avvenuta al Roland Garros ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pieno di cerotti, sudato dalla testa ai piedi, due ore e 41 minuti di tic e di rincorse, la metta viola appiccicata addosso, la testa nascosta nel borsone per nascondere le lacrime, trentacinque anni e sentirli tutti, dal primo all’ultimo, comprese le 1246 partitete nel circuito. “Ho saputo poco prima del match che avrebbero chiuso il tetto. Tutti sanno che preferiscore all’aperto, ma fino a un mese e mezzo fa non sapevo nemmeno se avrei mai più messo un piede in campo. Di che cosa mi dovrei lamentare? Dopo la mia vittoria del 2009, non avrei mai pensato di poter avere un’altra chance qui, nel 2022. Mi sento di nuovo in vita”. Rafaè in finale. Diciassette anni dopo la sua prima vittoria in uno Slam, avvenuta al Roland Garros ...

Advertising

Coninews : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… - ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : Berrettini dopo il ko agli Australian Open con Nadal: 'Inizio sfasato, è sport maledetto' #SkySport #Berrettini… - FrancoScarsell2 : Matteo Berrettini esce di scena agli Australian Open in semifinale. Dopo 2 ore e 55 minuti è Rafa Nadal a volare in… - _Sport_Calcio_ : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… -